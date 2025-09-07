Главком ВСУ заявил, что под Покровском сохраняется наиболее сложная обстановка
Сырский назвал Покровское направление самым сложным участком фронта
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский охарактеризовал обстановку на Покровском направлении как крайне сложную. Слова военнослужащего приводит ТАСС.
Сырский констатировал, что данный участок фронта по-прежнему вызывает наибольшие трудности у ВСУ.
«Покровское направление остаётся одним из самых сложных», — сообщил он.Напомним, что 2 сентября, с заявлением по этому же району выступил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия-24» он сообщил, что подразделения российских войск ведут операцию по блокированию украинской группировки в районе красноармейско-димитровской агломерации. Таким образом, обе стороны подтверждают напряжённость боёв на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой.