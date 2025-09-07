Достижения.рф

Главком ВСУ заявил, что под Покровском сохраняется наиболее сложная обстановка

Сырский назвал Покровское направление самым сложным участком фронта
Фото: Istock/Michele Ursi

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский охарактеризовал обстановку на Покровском направлении как крайне сложную. Слова военнослужащего приводит ТАСС.



Сырский констатировал, что данный участок фронта по-прежнему вызывает наибольшие трудности у ВСУ.

«Покровское направление остаётся одним из самых сложных», — сообщил он.
Напомним, что 2 сентября, с заявлением по этому же району выступил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия-24» он сообщил, что подразделения российских войск ведут операцию по блокированию украинской группировки в районе красноармейско-димитровской агломерации. Таким образом, обе стороны подтверждают напряжённость боёв на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой.
Ольга Щелокова

