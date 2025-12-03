03 декабря 2025, 21:57

Журналистка Маргарита Симоньян показала фото подросшей дочери

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Главред RT Маргарита Симоньян показала фото подросшей дочери. Соответствующая публикация есть в телеграм-канале журналистки.





Она отметила, что сегодня ее племяннице Ное исполнилось шесть лет и поздравила девочку с днем рождения.





«Наши белкие растут вместе. Никогда не говорят «я», только «мы». Моя дочь и дочь моей сестры называют нас обеих мамой», — написала Симоньян.

