Симоньян показала фото подросшей дочери
Журналистка Маргарита Симоньян показала фото подросшей дочери
Главред RT Маргарита Симоньян показала фото подросшей дочери. Соответствующая публикация есть в телеграм-канале журналистки.
Она отметила, что сегодня ее племяннице Ное исполнилось шесть лет и поздравила девочку с днем рождения.
«Наши белкие растут вместе. Никогда не говорят «я», только «мы». Моя дочь и дочь моей сестры называют нас обеих мамой», — написала Симоньян.
Ее пост уже набрал большое количество реакций. Пользователи назвали девочек красотками и пожелали им здоровья.
У Маргариты Симоньян трое детей от Тиграна Кеосаяна: дочь Марьяна (род. 2013), сын Баграт (род. 2014) и дочь Маро (род. 2019).