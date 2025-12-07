«Вовсе не горюю»: Симоньян ответила подписчикам на слова поддержки
Симоньян поблагодарила подписчиков за поддержку и не горюет о волосах
Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила свою аудиторию за слова поддержки на фоне потери волос.
Соответствующая публикация есть в телеграм-канале журналистки. Одна из ее подписчиц восхитилась женщиной и отметила, что у ведущей будут шикарные волосы.
«Поверьте, я вовсе не горюю о волосах. Я мужа похоронила два месяца назад — как тут можно всерьез переживать о ВОЛОСАХ?» — задалась вопросом Маргарита Симоновна.
Ранее сообщалось, что FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года.