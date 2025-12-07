Достижения.рф

«Вовсе не горюю»: Симоньян ответила подписчикам на слова поддержки

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила свою аудиторию за слова поддержки на фоне потери волос.



Соответствующая публикация есть в телеграм-канале журналистки. Одна из ее подписчиц восхитилась женщиной и отметила, что у ведущей будут шикарные волосы.

«Поверьте, я вовсе не горюю о волосах. Я мужа похоронила два месяца назад — как тут можно всерьез переживать о ВОЛОСАХ?» — задалась вопросом Маргарита Симоновна.

Ранее сообщалось, что FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года.
Никита Кротов

