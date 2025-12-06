FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года

06 декабря 2025, 15:44

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм/margaritasimonyan)

Главный редактор телеканала RT, журналистка и телерадиоведущая Маргарита Симоньян вошла в список 11 самых влиятельных людей 2025 года в категории «Лидеры» по версии газеты Financial Times. Об этом сообщает само издание.