FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года
Главный редактор телеканала RT, журналистка и телерадиоведущая Маргарита Симоньян вошла в список 11 самых влиятельных людей 2025 года в категории «Лидеры» по версии газеты Financial Times. Об этом сообщает само издание.
В статье говорится, что Симоньян является «самым преданным посланником» президента России Владимира Путина». Авторы также написали о том, что Симоньян видит зависть стран Запада, особенно Великобритании, ставшей «разложившейся империей», к России.
Ранее сообщалось, что Симоньян процитировала поэта Владимира Маяковского после налета на Краснодарский край, где проживают ее пятеро детей.
