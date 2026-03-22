Маргарита Симоньян сообщила о неизлечимой болезни своего ребенка
Симоньян рассказала, что ее ребенок тяжело и неизлечимо болен
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из ее детей от режиссера Тиграна Кеосаяна серьезно болен. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».
Журналистка рассказала, что о болезни ребёнка она узнала, когда Кеосаян впал в кому. Это известие «вытащило её из больницы», где в тот момент находился супруг.
«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить», — поделилась она.
Симоньян отметила, что ей по-прежнему трудно обсуждать эту тему. Главред RT охарактеризовала случившееся как трагедию. Диагноз ребенка она предпочла не разглашать. Все эти события развернулись в течение девяти месяцев, подытожила журналистка.