Маргарита Симоньян сообщила о неизлечимой болезни своего ребенка

22 марта 2026, 12:30

Симоньян рассказала, что ее ребенок тяжело и неизлечимо болен

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из ее детей от режиссера Тиграна Кеосаяна серьезно болен. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».





Журналистка рассказала, что о болезни ребёнка она узнала, когда Кеосаян впал в кому. Это известие «вытащило её из больницы», где в тот момент находился супруг.





«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить», — поделилась она.