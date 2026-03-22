«Это уже событие»: Жена Петросяна заявила, что опасается оставлять с ним детей

22 марта 2026, 11:31

Татьяна Брухунова рассказала, почему не оставляет детей с Петросяном надолго

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опасается оставлять с ним детей больше чем на час. Об этом 37-летняя супруга сатирика рассказала программе «Ты не поверишь!» на НТВ.





У пары двое детей: шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда. По словам Татьяны, Евгений Ваганович любит проводить время с малышами, но не готов оставаться с ними надолго.

«На час могу с ним детей оставить. Всё-таки мужчины немножко другие. Особенно мужчины из другого поколения, у них вообще восприятие действительности более такое серьёзное. Если где-то он споткнулся, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», — рассказала она.

«На всё воля Божья. Не думаю, что это можно спланировать, во всяком случае, в нашем случае», — пояснила Брухунова.