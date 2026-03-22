«От малого к большому»: Надежда Бабкина анонсировала проект с Ольгой Бузовой

Народная артистка России Надежда Бабкина работает над новым совместным проектом с певицей Ольгой Бузовой. Об этом она сообщила ТАСС.



В прошлом году артистки выпустили совместную песню Made in Russia. Композиция вызвала широкий резонанс среди поклонников обеих звёзд.

Бабкина отметила, что после исполнения дуэта с Бузовой им стоит попробовать что-то принципиально новое и подтвердила заинтересованность в таком сотрудничестве. Она добавила, что теперь пришло время переходить к другим форматам работы.

«Пока не раскрываю деталей. Могу лишь намекнуть: движемся от малого к большому. Оставайтесь с нами и следите за новостями», — прокомментировала Надежда Георгиевна.
Накануне Надежда Бабкина записала кавер на песню «Любэ» для трибьют-альбома.

Читайте также:

Ольга Щелокова

