«От малого к большому»: Надежда Бабкина анонсировала проект с Ольгой Бузовой
Народная артистка России Надежда Бабкина работает над новым совместным проектом с певицей Ольгой Бузовой. Об этом она сообщила ТАСС.
В прошлом году артистки выпустили совместную песню Made in Russia. Композиция вызвала широкий резонанс среди поклонников обеих звёзд.
Бабкина отметила, что после исполнения дуэта с Бузовой им стоит попробовать что-то принципиально новое и подтвердила заинтересованность в таком сотрудничестве. Она добавила, что теперь пришло время переходить к другим форматам работы.
«Пока не раскрываю деталей. Могу лишь намекнуть: движемся от малого к большому. Оставайтесь с нами и следите за новостями», — прокомментировала Надежда Георгиевна.Накануне Надежда Бабкина записала кавер на песню «Любэ» для трибьют-альбома.