«От малого к большому»: Надежда Бабкина анонсировала проект с Ольгой Бузовой

22 марта 2026, 12:16

Певица Надежда Бабкина анонсировала совместный проект с Ольгой Бузовой

Народная артистка России Надежда Бабкина работает над новым совместным проектом с певицей Ольгой Бузовой. Об этом она сообщила ТАСС.





В прошлом году артистки выпустили совместную песню Made in Russia. Композиция вызвала широкий резонанс среди поклонников обеих звёзд.



Бабкина отметила, что после исполнения дуэта с Бузовой им стоит попробовать что-то принципиально новое и подтвердила заинтересованность в таком сотрудничестве. Она добавила, что теперь пришло время переходить к другим форматам работы.

«Пока не раскрываю деталей. Могу лишь намекнуть: движемся от малого к большому. Оставайтесь с нами и следите за новостями», — прокомментировала Надежда Георгиевна.