«Это клетка»: Регина Тодоренко призналась, что устала «быть сильной женщиной»
Блогер и телеведущая Регина Тодоренко написала в своём Telegram-канале, что устала от образа сильной женщины.
Тодоренко пояснила, что этот образ якобы стал обязательным для всех представительниц прекрасного пола.
«Раньше женщины должны были быть мягкими, терпеливыми, часто — молчаливыми. Сегодня — сильными, самореализованными, независимыми. Хотя что первый вариант, что второй — одна и та же клетка», — заявила блогер.По словам Регины, она сама вносит вклад в создание образа женщины, которая всё успевает. Артистка активно совмещает съёмки и заботу о детях. В соцсетях она демонстрирует собранность, дисциплинированность и «ресурсность», но редко показывает проблемы, работу с психологами и болезни.
«И вам хочу напомнить, что опция «быть слабой и не справляться» тоже есть», — отметила телеведущая.Тодоренко подчеркнула, что пытается дать себе право на усталость.