«Это клетка»: Регина Тодоренко призналась, что устала «быть сильной женщиной»

22 марта 2026, 11:08

Регина Тодоренко заявила об усталости от образа сильной женщины

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко написала в своём Telegram-канале, что устала от образа сильной женщины.





Тодоренко пояснила, что этот образ якобы стал обязательным для всех представительниц прекрасного пола.

«Раньше женщины должны были быть мягкими, терпеливыми, часто — молчаливыми. Сегодня — сильными, самореализованными, независимыми. Хотя что первый вариант, что второй — одна и та же клетка», — заявила блогер.

«И вам хочу напомнить, что опция «быть слабой и не справляться» тоже есть», — отметила телеведущая.