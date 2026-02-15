Достижения.рф

Маргарита Симоньян вручила первую премию имени Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вручила первую премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале, передает RT.



Журналистка заявила, что награду получили воспитательницы из Бугуруслана за то, что защитили детей от злоумышленника с ножом.

«Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — написала она.

5 февраля в детском саду в Оренбургской области злоумышленник совершил нападение с ножом. Однако трагедии удалось избежать благодаря самоотверженности двух воспитательниц — Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые проявили исключительное мужество.
Екатерина Коршунова

