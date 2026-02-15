15 февраля 2026, 18:33

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вручила первую премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале, передает RT.





Журналистка заявила, что награду получили воспитательницы из Бугуруслана за то, что защитили детей от злоумышленника с ножом.





«Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — написала она.