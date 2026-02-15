В России могут изменить правила сдачи экзаменов на вождение

15 февраля 2026, 12:11

ТАСС: при несдаче «практики» на права в срок могут обязать пересдавать «теорию»

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Кандидатов в водители могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права, если они не сдали практический экзамен в течение полугода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.