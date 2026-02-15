В России могут изменить правила сдачи экзаменов на вождение
Кандидатов в водители могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права, если они не сдали практический экзамен в течение полугода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В настоящее время завершается разработка проекта, предусматривающего повторное проведение теоретического экзамена для лиц, не сумевших сдать практический экзамен в течение шести месяцев с момента сдачи теории. После соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в правительство, рассказал источник.
Ранее МВД подготовило постановление, в котором предложило повторно экзаменовать кандидатов в водители, не прошедших практический экзамен в течение полугода после успешной сдачи теории. Вторичный теоретический экзамен должен быть проведен не позднее 30 календарных дней с момента истечения этого срока.
Читайте также: