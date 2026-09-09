«Это промежуточная победа»: Маргарита Симоньян откровенно рассказала о борьбе с онкологией

09 сентября 2026, 16:28

Маргарита Симоньян призналась, что находится в ремиссии

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram / @msimonyan)

Маргарита Симоньян рассказала о своём состоянии и призналась, что её борьба с онкологическим заболеванием продолжается. По словам журналистки, сейчас она находится в ремиссии, однако после операции ей предстоит ещё несколько лет наблюдения и лечения. Об этом сообщает StarHit.





Симоньян объяснила, что в её случае врачи будут особенно внимательно следить за состоянием здоровья в течение пяти лет после хирургического вмешательства. Операция прошла год назад, поэтому впереди у журналистки ещё четыре года терапии и регулярного контроля.



По словам Симоньян, ей предстоит продолжать гормональную терапию, которая сопровождается побочными эффектами. При этом журналистка отдельно поблагодарила всех, кто поддерживает её и молится за её здоровье.





«Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок — пять лет. Я нахожусь в ремиссии. Раковые клетки могут быть активны в течение пяти лет с момента операции. Операция у меня была год назад, поэтому у меня еще четыре года борьбы на самом деле, четыре года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с расчудесными ее распрекрасными побочками. Еще четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое! Это маленькая, маленькая такая, промежуточная победа», — объяснила Симоньян.