Марианна Максимовская заняла пост гендиректора «VK Видео»

Марианна Максимовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Гендиректором «VK Видео» назначена Марианна Максимовская, ранее занимавшая должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнёры». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
В релизе сказано, что Максимовская с 1991 по 2015 годы работала на ведущих федеральных телеканалах России. А, начиная с 2015 года, работала в должности вице-президента крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы, а в 2018 году заняла пост президента компании.
В VK Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, которые ориентированы на современные тренды и потребности аудитории.
В релизе также сказано, что Максимовской удалось создать и запустить большое количество успешных телевизионных продуктов, которые высоко оценили зрители и профессиональное сообщество.
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В VK Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, которые ориентированы на современные тренды и потребности аудитории.
В релизе также сказано, что Максимовской удалось создать и запустить большое количество успешных телевизионных продуктов, которые высоко оценили зрители и профессиональное сообщество.
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Анастасия Чинкова