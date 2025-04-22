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Марианна Максимовская заняла пост гендиректора «VK Видео»

Марианна Максимовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марианна Максимовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Гендиректором «VK Видео» назначена Марианна Максимовская, ранее занимавшая должность президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнёры». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
В релизе сказано, что Максимовская с 1991 по 2015 годы работала на ведущих федеральных телеканалах России. А, начиная с 2015 года, работала в должности вице-президента крупнейшей в России коммуникационно-консалтинговой группы, а в 2018 году заняла пост президента компании.

В VK Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, которые ориентированы на современные тренды и потребности аудитории.

В релизе также сказано, что Максимовской удалось создать и запустить большое количество успешных телевизионных продуктов, которые высоко оценили зрители и профессиональное сообщество.

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В среду в Москву придёт июльская жара
Синоптик Вильфанд: 23 апреля в Москву придёт июльское тепло
22 апреля 2025, 16:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

23 апреля воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, ожидается очередной температурный рекорд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мы ожидаем новый температурный рекорд. Вероятно, будет больше 25 градусов тепла, то есть погода будет июньская. А вот уже к концу недели мы ожидаем, что температура снизится и придет к климатической норме», — сказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Тем временем в Ленинградской области 23 апреля облачная с прояснениями погода, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой ГУ МЧС России по региону.

Так, ночью там ожидается дождь, местами сильный. Днём пройдёт умеренный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов выше нуля, а днём будет 9-14 градусов тепла.

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Общество «Знание» проведёт просветительский марафон в честь 80-летия Победы
22 апреля 2025, 16:48

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Марафон «Знание.Первые», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведёт российское общество «Знание», мероприятие будет проходить с 20 по 30 апреля, сообщает пресс-служба общества.
«Марафон, включающий общение молодёжи с первыми лицами государства, а также с ведущими российскими деятелями культуры, искусства и науки, охватит 11 городов, а центральная площадка на Поклонной площади в Москве будет работать все три дня», — говорится в сообщении.
Марафон стартует на Дальнем Востоке: первой площадкой станет Сахалинский госуниверситет в Южно-Сахалинске. Затем события переместятся в Омск, Пермь и Салехард. После этого эстафету возьмут Казань и Рязань. Площадки марафона будет также организованы в ДНР, во Владикавказе, Севастополе и Санкт-Петербурге.

Подробная информация о просветительском марафоне размещена по ссылке.

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Терентьев день 23 апреля: зачем супругам просить друг у друга прощение и воздерживаться от споров, народные приметы
22 апреля 2025, 16:35

Фото: iStock/Willard

В народном календаре 23 апреля отмечается как день Терентия или Терентий Маревный. Название праздника связано с атмосферным явлением — маревом, туманной дымкой, которая часто появляется в это время. Православные верующие почитают мученика Терентия и его сподвижников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Travel Faery

Святой мученик Терентий жил в эпоху правления императора Декия (249–251). Император издал указ, согласно которому все подданные должны были приносить жертвы языческим богам.

Сорок христиан, во главе со святым Терентием, заявили о своей верности Христу и отказались исполнять указ. Тогда их арестовали и подвергали жестоким мучениям: жгли раскалённым железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Несмотря на страдания, они не отреклись от Христа.

Фортунатиан понял, что можно попробовать сломить веру большинства в отсутствии Терентия, и привёл святых в храм, снова предложив принести жертву идолам. Мученики воззвали к Богу с просьбой разрушить храм. Идолы упали и разрушились, а затем обрушился и сам храм. Разъярённый правитель приказал казнить их. Мученики, славя Бога, склонили головы под меч палача.

После казни тридцати шести мучеников Фортунатиан пригласил Терентия, Максима, Африкана и Помпия и снова предложил принести жертвы. Они отказались. Правитель наложил на них оковы и приказал морить голодом.

Ночью Ангел Господень освободил их от оков и напитал. Наутро стражники нашли святых бодрыми и здоровыми. Фортунатиан велел волхвам и заклинателям наслать змей в темницу. Стражи увидели, как змеи ползают у ног святых, не причиняя им вреда. Когда заклинатели открыли двери, змеи напали на них и ужалили. Разъярённый Фортунатиан приказал обезглавить святых. Христиане погребли их тела с почестями за городом.

Приметы дня


Фото: iStock/Travel Faery

  • Если солнце в туманной дымке — будет в этом году хороший урожай хлеба.
  • На Терентия тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.
  • Коли паук сидит в углу, завернувшись в свою паутину — жди ночных заморозков.
  • В день Терентия Маревного резко похолодало — лето выдастся холодным и дождливым.
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Что можно делать 23 апреля


Фото: iStock/Prostock-Studio

Отправиться в храм и вознести молитву святому Терентию, чтобы обрести спокойствие и избавиться от недугов.

В этот день супруги должны обязательно принести извинения друг другу за все разногласия и огорчения. Это сохранит мир и гармонию в семье на весь год.

На Терентия принято наводить порядок в амбарах, кладовках и сараях. Вся работа в этот день будет ладиться и пройдет быстро.

Что нельзя делать в этот день


В Терентьев день, не следует вступать в споры, ссориться и повышать голос. Считается, что до Троицы, которая отмечается 8 июня, помириться будет невозможно.

Не рекомендуется давать что-либо из своего дома, включая одежду, даже на временное пользование. Согласно поверьям, это может привести к потере удачи и благополучия.

Тем, кто собирается в путь, не рекомендуется принимать ванну или душ, чтобы избежать возможных проблем в дороге.

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#статьи
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Психолог рассказала, как узнать, станет ли мужчина хорошим мужем
Психолог Сухова перечислила главные критерии для выбора хорошего мужа
22 апреля 2025, 16:30

Фото: iStock/takasuu

Психолог Анна Сухова назвала основные критерии, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать хорошего мужа и не ошибиться.
Так, по словам специалиста, непостоянство в отношениях у мужчины указывает на то, что он не способен к длительным отношениям. В браке это может привести к частым изменам.

Стоит также обратить внимание, если мужчина не желает обсуждать чувства.

«Открытость в общении — основа здоровых отношений. Если мужчина избегает разговоров о чувствах или проблемах, это может указывать на его страх перед близостью. Более того, вы столкнулись с тем, что высказать свое мнение нельзя, эмоционально быть честной будет сложно. Это будет формировать обиды и недоверие», — предупредила Сухова в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также призвала отмечать у мужчин такие качества как эгоизм и отсутствие эмпатии, агрессивное поведение, непостоянство в финансах, нежелание брать ответственность, отсутствие целей, умение находить компромиссы и уважение к другим.

В то же время сексолог Александра Миллер в разговоре с «Москвой 24» указала, что отношения у партнёров с большой разницей в возрасте вряд ли будут долговечными.
«В большинстве случаев они обречены на провал. Чем старше будут становиться партнеры, тем ощутимее возрастные различия, которые поначалу могут не так сильно бросаться в глаза. Это разница во внешности, взглядах, образе жизни», — пояснила специалист.

По её словам, крепкие долгосрочные отношения можно построить именно в рамках одного поколения. Однако допустима разница в возрасте 10-15 лет.

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#опасность
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Стало известно, кто может возглавить Российскую академию художеств после смерти Церетели
ТАСС: Российскую академию художеств может возглавить внук Церетели Василий
22 апреля 2025, 16:20

Зураб Церетели (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств может заменить его внук Василий. Об этом сообщил в беседе с ТАСС источник в РАХ.
Отмечается, что у Василия Церетели уже имеются некоторые юридические полномочия в академии, поэтому он может в скором времени возглавить её.

Ранее руководитель фонда «Скульптор» при РАХ Григорий Орехов сообщил агентству, что, согласно регламенту, академия может провести внеочередное собрание по данному вопросу, но пока такая инициатива не обсуждалась.

Если же руководство академии решит провести собрание, то на нём будут объявлены кандидаты, затем состоится открытое голосование, после чего кандидатуру утвердит правительство России.

Напомним, что Зураб Церетели возглавлял РАХ с декабря 1977 года. Последний раз его переизбрали на эту должность в 2021 году.

Церетели не стало 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти названа остановка сердца.

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