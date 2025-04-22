В Россию могут вернуться магазины одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и Uniqlo

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Западные бренды одежды, покинувшие российский рынок, в скором времени могут вернуться. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Российском союзе торговых центров.
Вице-президент союза Павел Люлин заявил, что дальше всех в процессе возвращения продвинулась японская сеть одежды Uniqlo и испанская группа компаний Inditex, владеющая такими брендами, как: Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe.
В настоящее время обе компании находятся на стадии «неформальных переговоров».
Отмечается, что Inditex уже закупила на 30% больше товара, чем обычно, то есть, с расчётом на российских покупателей. Первые магазины компании откроются в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность возвращения на рынок России.
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В настоящее время обе компании находятся на стадии «неформальных переговоров».
Отмечается, что Inditex уже закупила на 30% больше товара, чем обычно, то есть, с расчётом на российских покупателей. Первые магазины компании откроются в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность возвращения на рынок России.
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Анастасия Чинкова