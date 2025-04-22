Жительница Нижегородской области обратилась к ИИ, чтобы выиграть в лотерею

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Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына решила свериться с гороскопом и обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), что позволило ей выиграть 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про». Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
Уточняется, что целый месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию. Она воспользовалась нейросетью, которая подсказала ей числовую комбинацию: 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число 2 — для второго. Кроме этого, Анастасия сверилась со специальным гороскопом, в котором было написано, что её знаку зодиака больше всего везёт именно в этой лотерее («Рапидо Про»).
Победительница планирует потратить выигрыш на покупку жилья, а также помочь маме с ремонтом. Кроме того, Анастасия хочет поехать в Китай и купить себе ноутбук и бытовую технику.
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Победительница планирует потратить выигрыш на покупку жилья, а также помочь маме с ремонтом. Кроме того, Анастасия хочет поехать в Китай и купить себе ноутбук и бытовую технику.
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Анастасия Чубина