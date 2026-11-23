Марина Анисина сообщила об инфаркте у Никиты Джигурды
Фигуристка Марина Анисина сообщила, что ее супруг, актер Никита Джигурда, попал в больницу с инфарктом. Сейчас он находится в реанимации, пишет NEWS.ru.
По словам Анисиной, утром она вызвала мужу скорую помощь. Медики доставили артиста в больницу и приступили к лечению. Фигуристка уточнила, что пока не располагает подробностями о состоянии Джигурды. Врачи попросили ее перезвонить через два-три часа.
Никита Джигурда — актер и шоумен, который занимается режиссурой, пишет сценарии и исполняет песни. Артист известен своей эксцентричностью: она проявляется в его поступках, речи, выборе одежды и отношениях с окружающими. Поведение Джигурды нередко вызывает критику, а его имя стало ассоциироваться с эпатажем и приобрело негативный оттенок.
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