22 ноября 2026, 19:26

Роман Товстик обвинил экс-жену Елену в нападении на детей во время встречи

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Роман Товстик подробно рассказал Super о встрече с бывшей супругой Еленой и детьми, которая, по его словам, закончилась скандалом. Ранее оба бывших супруга публиковали видео, снятые в доме Елены. Теперь Роман представил собственную версию произошедшего и заявил, что во время визита пострадали его дочери.





По словам Товстика, он приехал вместе с Алисой и Аней, чтобы девочки могли пообщаться с Артуром, Агатой и другими детьми. Когда Алиса увидела сестру Агату и обняла её, Роман начал снимать встречу на телефон. В этот момент, как утверждает мужчина, появилась Елена и потребовала убрать камеру. Он также заявил, что бывшая жена ударила Аню, после чего та отошла, а затем начала кричать и звать на помощь сестру Марию Пугачёву.



Роман утверждает, что попытался спокойно попросить Елену дать детям поиграть, однако та якобы продолжила вести себя агрессивно, размахивала руками и задела его так, что с него слетели очки. Мужчина решил уйти вместе с дочерьми. По его словам, во время спуска Елена держала на руках Артура и продолжала его бить и пинать, а он не мог ответить, поскольку она находилась с ребёнком.



Отдельно Товстик рассказал об эпизоде с Алисой. Девочка, как утверждает отец, вернулась в комнату за забытыми вещами, но Елена схватила её за одежду, потащила и уронила на пол. Услышав крик дочери «Папа, помоги!», Роман, по его словам, бросился к ней и забрал ребёнка из рук бывшей супруги, опасаясь, что та продолжит причинять девочке боль.





«Это было какое-то бесчеловечное обращение с детьми, это был какой-то кошмар. Всё было продумано. Потом они записали эти видео и сидели на кухне, ржали, как им с Машей было весело, что они всё это провернули», — рассказал Роман.

«Вчера вечером это произошло, мы не хотели ничего публично делать, потому что детей трясло и истерика была у девочек, но началось опять со стороны Елены безобразие», — заявила Кристина.