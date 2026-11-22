«Папа, помоги!»: Роман Товстик рассказал свою версию конфликта с Еленой при детях
Роман Товстик подробно рассказал Super о встрече с бывшей супругой Еленой и детьми, которая, по его словам, закончилась скандалом. Ранее оба бывших супруга публиковали видео, снятые в доме Елены. Теперь Роман представил собственную версию произошедшего и заявил, что во время визита пострадали его дочери.
По словам Товстика, он приехал вместе с Алисой и Аней, чтобы девочки могли пообщаться с Артуром, Агатой и другими детьми. Когда Алиса увидела сестру Агату и обняла её, Роман начал снимать встречу на телефон. В этот момент, как утверждает мужчина, появилась Елена и потребовала убрать камеру. Он также заявил, что бывшая жена ударила Аню, после чего та отошла, а затем начала кричать и звать на помощь сестру Марию Пугачёву.
Роман утверждает, что попытался спокойно попросить Елену дать детям поиграть, однако та якобы продолжила вести себя агрессивно, размахивала руками и задела его так, что с него слетели очки. Мужчина решил уйти вместе с дочерьми. По его словам, во время спуска Елена держала на руках Артура и продолжала его бить и пинать, а он не мог ответить, поскольку она находилась с ребёнком.
Отдельно Товстик рассказал об эпизоде с Алисой. Девочка, как утверждает отец, вернулась в комнату за забытыми вещами, но Елена схватила её за одежду, потащила и уронила на пол. Услышав крик дочери «Папа, помоги!», Роман, по его словам, бросился к ней и забрал ребёнка из рук бывшей супруги, опасаясь, что та продолжит причинять девочке боль.
«Это было какое-то бесчеловечное обращение с детьми, это был какой-то кошмар. Всё было продумано. Потом они записали эти видео и сидели на кухне, ржали, как им с Машей было весело, что они всё это провернули», — рассказал Роман.Помощница Товстика Кристина также прокомментировала ситуацию. По её словам, изначально Роман не собирался придавать случившемуся огласку, поскольку после встречи девочки были сильно напуганы.
«Вчера вечером это произошло, мы не хотели ничего публично делать, потому что детей трясло и истерика была у девочек, но началось опять со стороны Елены безобразие», — заявила Кристина.Журналисты попытались связаться с Еленой и её представителями, однако получить комментарий на момент публикации не удалось. Таким образом, в материале представлена версия произошедшего со стороны Романа Товстика, а позиция Елены пока неизвестна.