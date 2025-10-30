Мария Гайдар закрывает бизнес в России

30 октября 2025, 12:47

Фото: iStock/LENblR

Дочь экс-зампреда правительства России Егора Гайдара с гражданством Украины Мария подала заявление о закрытии своего ИП на территории РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные базы проверки контрагентов.





Отмечается, что Гайдар подала заявление о ликвидации ИП 24 октября. Ранее она сдавала в аренду три квартиры в Москве.



По данным RT, самая большая квартира Марии Гайдар площадью 75 кв. м находится в центре столицы, в Малом Тишинском переулке. Её средняя стоимость составляет порядка 35—40 млн рублей. За аренду такой квартиры владельцы могут зарабатывать от 150 тысяч рублей ежемесячно.





«Вторая квартира Гайдар расположена недалеко от станции метро "Белорусская" на улице Верхней. Её площадь — чуть более 50 кв. м. Рыночная стоимость начинается от 25 млн рублей», — говорится в материале.