Певица Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России
Певица Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артистка ликвидировала индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное ещё в период, когда имела гражданство США. ИП открылось в 2021 году — в документах того времени в графе «гражданство» значились Соединённые Штаты, а отчество певицы отсутствовало. Спустя два года, в марте 2023-го, она внесла изменения в регистрацию, указав российское гражданство.
Согласно реестру, среди видов деятельности значились производство кинофильмов, издание песен и другие направления, традиционно используемые артистами для ведения творческого бизнеса.
Читайте также: