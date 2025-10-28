В Башкирии жители требуют лишить Крида звания заслуженного артиста республики
Присвоение Егору Криду звания Заслуженного артиста Башкортостана сразу после его концерта в Уфе спровоцировало значительный общественный резонанс. На это обратил внимание портал ufa1.ru.
Региональные власти столкнулись с критикой в социальных сетях, где пользователи выразили свое возмущение. На портале change.org была инициирована петиция, которая на момент публикации собрала около шестисот подтверждённых подписей.
В тексте петиции основным аргументом против награждения названа ненормативная лексика, присутствующая в ряде композиций артиста. Автор документа перечислил конкретные треки, вызвавшие его неприятие, включая «Pussy Boy», «Грустная песня», «Гучи» и «Зажигалки».
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично обвинила Егора Крида в продвижении украинских онлайн-казино. Как оказалось, в 2023-2024 годах артист действительно рекламировал азартные игры.
