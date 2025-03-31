Ипотека на вторичное жилье и увеличенные пенсии: как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2025 года

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С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные акты. Какие изменения ожидают россиян, читайте в материале «Радио 1».
Изменение размера социальных пенсий
С 1 апреля каждого года проводится индексация пенсий. При расчёте коэффициента учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. В этом году пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, оба родителя которых неизвестны, увеличатся на 14,75%.
Также вырастут выплаты военнослужащим, которые проходили службу по призыву, добровольцам и членам их семей, а также участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, повышение коснётся граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Ипотека на вторичное жилье
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С 1 апреля законом будет разрешено приобретение квартир на вторичном рынке по льготной ставке. Приобрести квартиру по льготной ставке в 6% получится в 901 городе России. Это те регионы, в которых зафиксирована низкая строительная активность – не более двух новостроек.
В программе могут принять участие родители, у которых есть ребёнок в возрасте до шести лет. Они могут приобрести жильё в многоквартирном доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным. Воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз. При этом запрещено совершать сделки с взаимозависимыми лицами, например, покупать жильё у родственников — брата, сестры и так далее.
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Отмена иностранных водительских удостоверений
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До 1 апреля владельцы транспортных средств, получившие водительские права за рубежом, обязаны обменять их на российские. Это относится к водительским удостоверениям, выданным иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые получили вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года. Особые правила не действуют для документов, оформленных в Беларуси, которые принадлежат гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации.
Вступительные тесты для детей мигрантов
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С 1 апреля 2025 года вступят в силу новые правила зачисления в образовательные учреждения для детей с иностранным гражданством. Чтобы ребёнок мог посещать детский сад или школу, необходимо предоставить документ, который подтверждает его право находиться в России. Чтобы поступить в школу, необходимо пройти тестирование на знание русского языка. Чтобы успешно пройти тест, необходимо набрать не менее трёх баллов. Продолжительность тестирования составит 80 минут.
Для каждого класса будет свой набор заданий. Например, ученики первого класса должны будут показать, как они понимают и говорят на русском языке, а также продемонстрировать знание лексики и грамматики. Ученикам второго класса предстоит показать свои навыки чтения и письма.
С интернет-рекламы начнут взимать обязательные отчисления
С 1 апреля компании, которые занимаются распространением рекламы в интернете, и операторы рекламных систем должны будут вносить сбор в размере 3% от квартального дохода.
Роскомнадзор будет определять размер отчислений, опираясь на сведения о рекламной кампании. Также он будет следить за тем, чтобы все необходимые суммы были выплачены в полном объёме и в установленные сроки.
Контроль за количеством сим-карт
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С 1 апреля граждане России смогут зарегистрировать в общей сложности не более 20 номеров для подключения к услугам связи. Узнать, сколько номеров находится в собственности, можно будет на сайте государственных услуг. В случае необходимости, там же можно будет временно прекратить их обслуживание. С указанной даты операторы связи обязаны будут проверять корректность данных об абонентах и корпоративных пользователях перед предоставлением им услуг связи.
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