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Ипотека на вторичное жилье и увеличенные пенсии: как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2025 года

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные акты. Какие изменения ожидают россиян, читайте в материале «Радио 1».

Изменение размера социальных пенсий


С 1 апреля каждого года проводится индексация пенсий. При расчёте коэффициента учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. В этом году пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, оба родителя которых неизвестны, увеличатся на 14,75%.

Также вырастут выплаты военнослужащим, которые проходили службу по призыву, добровольцам и членам их семей, а также участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, повышение коснётся граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ипотека на вторичное жилье


Фото: istockphoto/Evkaz

С 1 апреля законом будет разрешено приобретение квартир на вторичном рынке по льготной ставке. Приобрести квартиру по льготной ставке в 6% получится в 901 городе России. Это те регионы, в которых зафиксирована низкая строительная активность – не более двух новостроек.

В программе могут принять участие родители, у которых есть ребёнок в возрасте до шести лет. Они могут приобрести жильё в многоквартирном доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным. Воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз. При этом запрещено совершать сделки с взаимозависимыми лицами, например, покупать жильё у родственников — брата, сестры и так далее.

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Отмена иностранных водительских удостоверений


Фото: istockphoto/Anastasija Vujic

До 1 апреля владельцы транспортных средств, получившие водительские права за рубежом, обязаны обменять их на российские. Это относится к водительским удостоверениям, выданным иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые получили вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года. Особые правила не действуют для документов, оформленных в Беларуси, которые принадлежат гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации.

Вступительные тесты для детей мигрантов


Фото: istockphoto/Malik Nalik

С 1 апреля 2025 года вступят в силу новые правила зачисления в образовательные учреждения для детей с иностранным гражданством. Чтобы ребёнок мог посещать детский сад или школу, необходимо предоставить документ, который подтверждает его право находиться в России. Чтобы поступить в школу, необходимо пройти тестирование на знание русского языка. Чтобы успешно пройти тест, необходимо набрать не менее трёх баллов. Продолжительность тестирования составит 80 минут.

Для каждого класса будет свой набор заданий. Например, ученики первого класса должны будут показать, как они понимают и говорят на русском языке, а также продемонстрировать знание лексики и грамматики. Ученикам второго класса предстоит показать свои навыки чтения и письма.

С интернет-рекламы начнут взимать обязательные отчисления


С 1 апреля компании, которые занимаются распространением рекламы в интернете, и операторы рекламных систем должны будут вносить сбор в размере 3% от квартального дохода.

Роскомнадзор будет определять размер отчислений, опираясь на сведения о рекламной кампании. Также он будет следить за тем, чтобы все необходимые суммы были выплачены в полном объёме и в установленные сроки.

Контроль за количеством сим-карт


Фото: istockphoto/fz750

С 1 апреля граждане России смогут зарегистрировать в общей сложности не более 20 номеров для подключения к услугам связи. Узнать, сколько номеров находится в собственности, можно будет на сайте государственных услуг. В случае необходимости, там же можно будет временно прекратить их обслуживание. С указанной даты операторы связи обязаны будут проверять корректность данных об абонентах и корпоративных пользователях перед предоставлением им услуг связи.

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День смеха 1 апреля: как разыграть коллегу, друга, девушку или парня в 2025 году?
31 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/insta_photos

1 апреля — это праздник, который известен во многих странах как День смеха или День дурака, в который традиционно принято разыгрывать друг друга и устраивать шутки. Об истории торжества и традициях розыгрышей в разных странах читайте в материале «Радио 1».

Почему 1 апреля — это День смеха


Происхождение этого праздника точно не известно, но существует несколько теорий. Одна из них гласит, что традиция шутить 1 апреля связана с переходом на Григорианский календарь в XVI веке. В период смены календарей могли возникать недопонимания и ошибки в датах, что и стало поводом для шуток.

Другая теория утверждает, что обычай возник во Франции, где в этот день многие верили в неправдоподобные истории. Со временем традиция распространилась по всему миру, и теперь 1 апреля люди отмечают День смеха, обмениваясь шутками и розыгрышами.

Как празднуют 1 апреля в России и в мире


Фото: iStock/evgenyatamanenko

В России в этот день принято шутить и разыгрывать друзей и близких, обмениваться забавными историями и шутками. У нас в стране традиции празднования не так сильно развиты, как в некоторых других странах.

В США и Великобритании: люди устраивают розыгрыши, которые могут варьироваться от безобидных шуток до более сложных розыгрышей. СМИ и компании также участвуют, публикуя вымышленные истории или рекламные кампании.

Во Франции: здесь 1 апреля называют «Poisson d'Avril» (апрельская рыба). Дети прикрепляют бумажные рыбки к спинам своих друзей, и тот, кто пойман, становится «апрельской рыбой».

В Индии в начале марта проходит фестиваль Холи, который можно сравнить с европейским Днём смеха. В отличие от европейских традиций, в Индии не принято подшучивать друг над другом, но зато принято веселиться и бросать друг в друга разноцветными красками.

Традиции на День дураков


В день, когда весь мир отмечает День смеха, принято веселиться, разыгрывать окружающих и дарить друзьям забавные подарки. В этот день люди особенно осторожны и на неожиданные просьбы или комментарии часто отвечают: «1 апреля! Никому не верю!». Если же кто-то всё же попался на чью-то шутку, то говорят: «Обманули дурака на четыре кулака!».

Топ-3 розыгрышей на 1 апреля



Как разыграть коллег


Ложные документы. Создайте фальшивый документ, например, «приказ о запрете кофе в офисе» или «уведомление о переносе рабочего дня на выходные». Раздайте его коллегам и наблюдайте за реакцией.

Объявление о «новом проекте». Создайте фальшивую презентацию о несуществующем проекте с абсурдными идеями и предложениями, и предложите всем ознакомиться с ней.

Ложный звонок. Попросите кого-то из коллег позвонить и задать странный вопрос, например: «Где у вас находятся запасные шары для пинг-понга?» или «Какой у вас любимый цвет для офисной бумаги?».

Розыгрыши для друзей


Ложное объявление о встрече. Создайте фальшивое приглашение на встречу или мероприятие с абсурдной темой, например: «Приглашаем на семинар по изучению звуков, издаваемых морскими свинками».

Смешная маска. Наденьте забавную маску или костюм и неожиданно появитесь перед другом, чтобы его напугать или рассмешить.

Замените контактные данные. Если у вас есть доступ к телефону друга, поменяйте имена в его контактах на что-то смешное (например, «Гуру мудрости» или «Супергерой по утрам»).


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Как разыграть парня


Фальшивый завтрак. Приготовьте завтрак, который выглядит как его любимое блюдо, но на самом деле это будет что-то совершенно другое (например, омлет из желе).

Поменяйте местами вещи. Переставьте предметы на его рабочем столе или в комнате так, чтобы он запутался. Например, положите его любимую кружку в холодильник.

Пустая упаковка. Возьмите упаковку от его любимых чипсов или сладости, наполните ее чем-то неожиданным (например, мылом или камнями) и предложите ему открыть.

Как разыграть девушку


Ложный сюрприз. Скажите ей, что вы приготовили романтический ужин, но вместо этого просто закажите пиццу и накройте стол с обычными блюдами.

Смешная записка. Напишите забавную записку и оставьте ее в ее сумочке или на зеркале в ванной, например: «Сегодня ты — королева стиля! Не забудь надеть свои самые яркие носки!»

Удивительная новость. Скажите ей, что вы решили завести экзотическое животное (например, ящерицу или попугая) и уже выбрали имя.


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«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
Синоптик Шувалов: в Москве ближайшую неделю будет тепло
31 марта 2025, 13:16

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Выходные порадовали москвичей и жителей области солнцем и теплом. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что март в Москве заканчивается превышением климатической нормы почти на 5 градусов.

«Март практически на всей европейской территории оказался очень теплым. Но во вторник и в среду нас ждет два дня с осадками, в среду небо начнет чиститься, и температура сильно не просядет. Будет облачно и 8, 10 градусов. Погода будет теплой», — сказал синоптик.

По его словам, сильных контрастов в климате не замечается и не прогнозируется, однако под утро можно замерзнуть, а днем — загорать.

«Где-нибудь в Забайкалье в марте и апреле, действительно, большие контрасты. Там при ясном небе разница между дневной и ночной температурой может достигать 20−25 градусов. Под утро можно замёрзнуть, а днём можно загорать. Но это сильно зависит от воздушной массы и от состояния неба», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередное похолодание.

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Признанный иноагентом Дмитрий Быков* закрыл ИП в России
31 марта 2025, 11:42

Дмитрий Быков* (Фото: Instagram**/dmi_bykov)

Признанный иноагентом в России писатель Дмитрий Быков* закрыл свое дело, подав заявление в налоговую. Как указал Telegram-канал Mash, мужчина ликвидировал свое юрлицо, участвовавшее в тендерах на собственные выступления в московских театрах и других городах страны.
Дмитрия Быкова* внесли в перечень иноагентов в июле 2022 года. На Украине писатель внесен в список экстремистской организации «Миротворец». В 2019 году высказывания Быкова* проверяли по статье о реабилитации нацизма. Тогда он говорил о намерениях подготовить биографию генерала Власова для ЖЗЛ и о том, что Великую Отечественную войну можно рассматривать, как продолжение Гражданской.

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ФНС заблокировала счета писателя-иноагента Быкова*
31 марта 2025, 11:31

Дмитрий Быков (фото: РИА Новости/Кирилл Калинников)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета писателя Дмитрия Быкова*. Об этом стало известно «Постньюс». Соответствующее решение ведомство вынесло в прошлую пятницу, 28 марта.
«Примечательно, что сумма задолженности писателя составила всего 103,95 руб. Однако, по данным «Постньюс», по состоянию на 30 марта счета разблокировали», — отмечает издание.
Сейчас Быков* живет в США, работает преподавателем в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк. Минюст РФ признал его иностранным агентом в июле 2022 года. Уехавший из России писатель ни разу не оспаривал этот статус.

Также стоит отметить, что в 2023 году продажи книг Быкова* были приостановлены из-за его антироссийских высказываний. Писателя несколько раз штрафовали за нарушение правил работы иностранного агента, а в 2024 году он был оштрафован за участие в работе нежелательной международной организации.

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Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

*Признан иностранным агентом на территории РФ
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«Практически убивать»: Ветеринар рассказал про неожиданную болезнь кошек и ее заразность
Ветеринар Цыпленков: коронавирус приводит кошек к смерти, но он не заразен
31 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Животные давно считаются полноценными членами современного общества, а, соответственно, имеют такие же (или похожие) заболевания, как у людей. Однако с их лечением не все так просто и однозначно.
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» заявил, что видов коронавируса самое разное множество: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее.

«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — сказал эксперт.

По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.

«У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — объяснил ветеринар.

Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.

«Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать», — посоветовал Цыпленков.

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