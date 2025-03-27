«Благосостояние двоякое»: Многодетная мать назвала главную проблему демографии РФ

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году увеличился до рекордных 800 тысяч рублей. Годом ранее он составлял около 565 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за предыдущий год.
Многодетная мать, член общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что с учетом инфляции, размер пособия идет в ногу со временем, и это улучшило жизнь женщин, находящихся в декрете.
По ее словам, процент ипотеки растет, а зарплаты не выросли, поэтому благосостояние граждан двоякое.
Она добавила, что если государство закроет базовые ценности человека, то женщина будет чувствовать себя безопасно, а семья — благополучно.
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«Однако никогда нельзя называть такую сумму достаточной. Конечно, хотелось бы, чтобы она была больше. Но у нас стимулируют рождаемость не материальные пособия и меры, а вещи более стабильные: уверенность в завтрашнем дне, разговоры о жилье. Здесь важен разговор про ипотеку», — поделилась своим мнением собеседница.
По ее словам, процент ипотеки растет, а зарплаты не выросли, поэтому благосостояние граждан двоякое.
«Молодым семьям очень сложно. Мы их подталкиваем ребенка родить, выстроить свою жизнь, но все-таки жилье — определяющий фактор. Более уверено человек стоит на ногах, когда он имеет свой дом. А дальше уже легче и карьеру строить, и образование получать, и семью развивать», — сказала многодетная мать.
Она добавила, что если государство закроет базовые ценности человека, то женщина будет чувствовать себя безопасно, а семья — благополучно.
«Есть семьи, которые нуждаются в большей поддержке. Если семью с тремя детьми сравнивать с семьей, в которой десять детей — это большая разница», — завершила Канчели.
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Анастасия Панченко