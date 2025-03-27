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«Благосостояние двоякое»: Многодетная мать назвала главную проблему демографии РФ

Многодетная мать Канчели: молодым семьям важно жилье и уверенность в завтра
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году увеличился до рекордных 800 тысяч рублей. Годом ранее он составлял около 565 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за предыдущий год.
Многодетная мать, член общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что с учетом инфляции, размер пособия идет в ногу со временем, и это улучшило жизнь женщин, находящихся в декрете.

«Однако никогда нельзя называть такую сумму достаточной. Конечно, хотелось бы, чтобы она была больше. Но у нас стимулируют рождаемость не материальные пособия и меры, а вещи более стабильные: уверенность в завтрашнем дне, разговоры о жилье. Здесь важен разговор про ипотеку», — поделилась своим мнением собеседница.

По ее словам, процент ипотеки растет, а зарплаты не выросли, поэтому благосостояние граждан двоякое.

«Молодым семьям очень сложно. Мы их подталкиваем ребенка родить, выстроить свою жизнь, но все-таки жилье — определяющий фактор. Более уверено человек стоит на ногах, когда он имеет свой дом. А дальше уже легче и карьеру строить, и образование получать, и семью развивать», — сказала многодетная мать.

Она добавила, что если государство закроет базовые ценности человека, то женщина будет чувствовать себя безопасно, а семья — благополучно.

«Есть семьи, которые нуждаются в большей поддержке. Если семью с тремя детьми сравнивать с семьей, в которой десять детей это большая разница», — завершила Канчели.

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Российские семьи пригласили на творческий конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь»
27 марта 2025, 14:25

Фото: сайт osshor.ru

В России с 20 апреля по 9 мая 2025 года будет проходить шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Его проводят общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» вместе с Акционерным обществом «МОСГАЗ» в рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце».
«В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В честь этого знакового юбилея президент России объявил его Годом защитника Отечества. Участие в конкурсе станет отличной возможностью почтить память защитников, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, вспомнить их подвиги и приобщиться к празднованию Дня Победы», – сообщили организаторы.
К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми до 18 лет. Работы принимаются в соцсети «ВКонтакте» и оцениваются по пяти номинациям в различных техниках художественного мастерства – рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация. Можно также прислать видеоролики об истории создания работы.

Победители конкурса примут участие в церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Призёры получат дипломы и ценные подарки. Специальные подарки вручат самым активным образовательным учреждениям и авторам запомнившихся работ.

Ознакомиться с правилами проведения конкурса можно по ссылке.

В прошлом году конкурс объединил более 55 тыс. семей из 89 регионов страны. А всего за пять лет существования в нём приняли участие более 110 тыс. семей со всей страны.

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На территории «Сириус» состоится юбилейная Всероссийская неделя охраны труда
27 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto / metamorworks

С 15 по 18 сентября 2025 года в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» состоится юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а оператором — Фонд Росконгресс. Возглавляет Оргкомитет ВНОТ заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.
С момента своего основания ВНОТ стал основным форумом страны по вопросам социальной защиты, охраны труда и промышленной безопасности. В юбилейном году мероприятие обещает собрать около 10 тысяч участников.

В работе Оргкомитета также примут участие такие важные фигуры, как советник Президента России Антон Кобяков, глава Минтруда России Антон Котяков, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители федеральных и региональных властей и крупных компаний, таких как Ростех, Росатом, Газпром, ФНПР и РСПП.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ — 2025 станет «Народосбережение — основа устойчивого развития». В рамках форума состоится заседание Консультативного Совета по трудовым и социальным вопросам стран СНГ.

В поддержку малого и среднего бизнеса в рамках ВНОТ — 2025 будет организован специальный трек деловой программы, а также пройдут традиционные мероприятия, такие как Молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также конкурсы по охране труда и профессиональному мастерству в сфере социального обслуживания. Мероприятия-спутники будут организованы в Санкт-Петербурге в апреле и в Красноярске в июне 2025 года.

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Диетолог назвала пищу, которая вызывает рак желудка
Диетолог Павлюк: соленая пища вызывает рак желудка
27 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto/jenifoto

Специалисты утверждают, что если человек мечтает о крепком здоровье, стройной фигуре и отличном самочувствии, то ему стоит пересмотреть свое меню! Потому что все патологии приобретаются из того, что мы потребляем.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что хуже всего влияет на здоровье желудка.

«Для желудка, прежде всего, вредна соленая пища, горячая, излишняя. Это в большей степени вызывает проблемы. Много соленой пищи — это риск рака желудка. Жареная пища, богатая трансжирами, различными канцерогенами будет тоже вредна для желудка», — сказала врач.

По ее словам, организм слишком быстро впитывает, и подобная пища переносится им хуже.

«Получается высокий гликемический индекс, и идет большая нагрузка на обменные процессы, сахар поднимается, выше риск инсулинорезистентности и набора веса», — добавила Павлюк.

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Александров день 28 марта: что нужно сделать, если черный кот перейдет дорогу, народные приметы
27 марта 2025, 12:44

Фото: istock/daizuoxin

Православные христиане 28 марта отмечают память священномученика Александра Сидского. В традиционном русском календаре также празднуется Александров день, известный как Лесничий день или Лесное ухоженье. О том, какие традиции и поверья существуют, расскажет «Радио 1».

Александр Сидский: история праздника

28 марта посвящён святому Александру Сидскому и празднику Лесного ухоженья. Александр был иереем в городе Сиде и стал жертвой гонений на христиан, организованных императором Аврелианом в период с 270 по 275 год. Его допрашивал правитель Антонин, который подверг священника жестоким пыткам, пытаясь заставить его отречься от веры во Христа. Однако, благодаря Божьей помощи, Александр стойко перенёс все мучения. В итоге правитель приказал его обезглавить.

Согласно церковному преданию, после того как Антонин покинул судейское место, он внезапно впал в безумие и скончался в ужасных конвульсиях.

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Обычаи и поверья Александрова дня

День святого Александра Сидского в народе называли Лесным ухоженьем. Этот праздник был посвящён лесу, который играл важную роль в жизни наших предков. Лес снабжал людей ягодами, грибами и орехами, служил источником дичи, а также местом сбора целебных трав и полезных корней. Кроме того, лес обеспечивал людей строительными материалами для домов и инструментами для повседневной жизни.

Фото: istock/ligora

Александров день: традиции

С древних времён восточные славяне воспринимали лес как живое существо, полное тайн и загадок. Предки верили, что в лесу обитают не только животные и птицы, но и различные духи: некоторые из них были доброжелательными, а другие могли причинить вред. В Александров день люди отправлялись в лес, чтобы выразить благодарность за его дары и попросить прощения за вмешательство в его жизнь. Чтобы не заблудиться, они читали специальные заговоры. Для защиты от лешего использовали соль и огонь, а также чертили магический круг с помощью ветки осины.

В этот день женщины проводили обряд для снятия порчи и сглаза: они брали ведро родниковой воды, заговаривали её и обливали себя. Затем вытирались куском ткани, который оставляли на улице, чтобы ветер унес все беды. Позже эту ткань прятали в укромное место на 40 дней. 28 марта также обливались родниковой водой с целью избавиться от сглаза и порчи. Чтобы избежать негативного влияния, в Александров день рекомендуется до заката носить на одежде булавку, при этом она должна быть скрыта от посторонних глаз.

Встретить черную кошку в этот день считается хорошим знаком. Такое животное приносит удачу, особенно в финансовых делах, поэтому обижать черных кошек не следует — это может отпугнуть денежное благополучие.

Что можно и нельзя делать 28 марта

Не рекомендуется ругать и проклинать других людей или желать им зла, так как слова в Александров день обладают особой силой и могут вернуться к вам. Также не стоит засыпать на теплой подушке — это может привести к бессоннице. Если перед сном вы читаете, смотрите телевизор или работаете за ноутбуком, лучше перевернуть подушку на другую сторону перед сном, чтобы избежать бессонницы.

Не следует вытирать ребенка полотенцем матери, иначе болезни могут перейти на малыша. Избегайте перебирания вещей в шкафу, так как это может привести к неожиданным расходам, вызвать грусть и привлечь внимание старых врагов. Спонтанные покупки тоже лучше отложить, чтобы удача не покинула вас.

Не кричите на собак, так как это может привести к потере верного друга. Если в этот день ударить собаку, это может означать, что друг навсегда исчезнет из вашей жизни. Кроме того, не гоните черную кошку — в день Александра она приносит удачу.

Фото: iStock/6okean

Приметы на 28 марта

28 марта выдался пасмурным, и солнце выглянуло только на закате — это предвещает ненастье.
  • Если появились чайки, это сигнализирует о приходе настоящего весеннего тепла.
  • Когда чайки купаются, ожидайте дождя.
  • Если грачи возвращаются к своим гнездам, скоро станет тепло.
  • Журавли, летящие низко и молча, предвещают плохую погоду.
  • Чириканье воробьев указывает на теплый и солнечный день.
  • Если погода облачная и солнце появляется лишь на закате, это может означать ненастье.
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Мишустин сменил руководителя «Российского экологического оператора»
Мишустин назначил главой «Российского экологического оператора» Ирину Тарасову
27 марта 2025, 12:09

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.
Тарасова окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). В Минсельхозе работала с 2018 года, а перед этим в сфере финансового учета.

РЭО создали в 2019 году, чтобы реализовать реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До этого такую работу осуществляли в основном частные организации.

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