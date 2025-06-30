Марк Цукерберг рассказал о смерти своего пса Биста
41-летний медиамагнат Марк Цукерберг сообщил в личном блоге о трагедии — в возрасте 14 лет умер его питомец по имени Бист.
Собака породы пули являлась звездой социальных сетей, ведь медиамагнат постоянно показывал снимки любимца.
«Наслаждайся раем, малыш», — отметил в соцсетях соцсети Цукерберг.
Пост собрал больше полумиллиона лайков и несколько тысяч комментариев со словами поддержки.
Бист появился в семье предпринимателя еще трехмесячным щенком в 2011 году. Жена Марка когда-то говорила, что собака была для него «вторым по значимости проектом». В 2016 году бизнесмен заказал у дизайнеров компании Oculus, которую в 2014-м приобрела его компания, 3D-статуэтку Биста и подарил любимцу на день рождения. У собаки был свой аккаунт в соцсетях и огромное количество поклонников.
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