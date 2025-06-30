Россиянам рассказали, как получить повышение на работе

Карьерный эксперт Бухвалова: для повышения на работе стоит проявлять инициативу
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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова дала советы, как получить повышение на работе.



«Первый и главный совет — будьте проактивными, проявляйте инициативу. Например, если вы развиваетесь в продажах — предложите новые варианты привлечения клиентов. Важно показать руководству, что вы нацелены на рост внутри организации и не ждёте, когда вам дадут указания, а являетесь самостоятельным и ответственным сотрудником», — рассказала Бухвалова в беседе с RT.

Кроме того, по словам Бухваловой, необходимо регулярно повышать свои навыки, изучать новые технологии и подходы к работе. Также стоит проявлять себя в командной работе и общаться с коллегами, поскольку хорошие отношения помогут укрепить репутацию.

Эксперт посоветовала максимально качественно выполнять свои обязанности и не бояться браться за более сложные задачи. В этом случае начальство оценит готовность к росту.

Тем временем гендиректор сервиса Mymeet.ai Федор Жилкин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что уже в ближайшие годы в России появятся 5–6 млн новых рабочих мест благодаря развитию искусственного интеллекта.

«Согласно международным прогнозам, около 8–9% спроса на рабочую силу к 2030 году придется на профессии, которых раньше не существовало. По нашим оценкам, в России это эквивалентно 5–6 млн новых рабочих мест, которые появятся в ближайшие годы», — рассказал специалист.

По мнению Жилкина, в текущем десятилетии владение искусственным интеллектом станет новой цифровой грамотностью. Речь идёт не только о программистах, но и о специалистах, которые смогут эффективно взаимодействовать с алгоритмами. Они смогут выполнять гибридные задачи и станут основой нового рынка труда.
Элина Позднякова

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