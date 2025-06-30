«Она точно знала, что делает»: в «Тайгане» осудили девушку за вейп для обезьяны
Пресс-секретарь «Тайгана» Алексагина прокомментировала инцидент с вейпом
Спортсменка из Краснодара, Анастасия Лучкина, попала в скандал, дав орангутану в крымском парке «Тайган» вейп. Видео инцидента вызвало бурю возмущений.
«У нас такое впервые! Это явное намеренное жестокое обращение с животным! Она точно знала, что делает, и точно причиняла вред животному!» — возмутилась пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.В беседе с «Комсомольской правдой» она подчеркнула, что действия спортсменки недопустимы, учитывая интеллект орангутана.
Напомним, студентка из Симферополя «угостила» обезьяну Дану в «Тайгане» вейпом.