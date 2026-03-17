«Маркетинговый инструмент»: Трендвотчер объяснила предназначение дорогостоящих куличей
Кулич в России превращается в маркетинговый инструмент. Такое мнение выразила трендвотчер Регина Ахметова.
В столичных ресторанах и кондитерских уже начали продавать куличи, стоимость которых порой достигает десятки тысяч рублей. Ахметова отметила, что такие покупки дают человеку не только сам продукт, но и эмоции.
«В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус», — пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.
При этом священник Стахий Колотвин подчеркнул, что цена кулича не влияет на духовные ценности. По его словам, намного лучше испечь его вместе со своей семьей. Совместное занятие сблизит людей.
«Великий пост подразумевает добрые дела, благотворительность. Если же на добрые дела у человека не остается ни времени, ни сил, ни средств, а на роскошные куличи денег хватает, то это, конечно, нечестно, это Господу будет неугодно», — считает Колотвин.