«Маркетинговый инструмент»: Трендвотчер объяснила предназначение дорогостоящих куличей

17 марта 2026, 18:44

Трендвотчер Ахметова назвала кулич маркетинговым инструментом

Кулич в России превращается в маркетинговый инструмент. Такое мнение выразила трендвотчер Регина Ахметова.





В столичных ресторанах и кондитерских уже начали продавать куличи, стоимость которых порой достигает десятки тысяч рублей. Ахметова отметила, что такие покупки дают человеку не только сам продукт, но и эмоции.





«В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус», — пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

«Великий пост подразумевает добрые дела, благотворительность. Если же на добрые дела у человека не остается ни времени, ни сил, ни средств, а на роскошные куличи денег хватает, то это, конечно, нечестно, это Господу будет неугодно», — считает Колотвин.