Маркетолог раскрыла изменения на рынке труда в России

Маркетолог Хачатрян: Рынок труда в России готовится к рывку

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

В России за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, получивших рекомендацию к увольнению. По состоянию на 1 апреля этот показатель достиг отметки в 105 147 человек. Директор по стратегическому маркетингу ТПХ «Русклимат» Мина Хачатрян отметила, что рынок труда является одним из самых значимых индикаторов экономического состояния любой страны.





Она пояснила, что самый трудоспособный, опытный и образованный сегмент сейчас уходит по собственному желанию ввиду переосмысления места в жизни. Это указывает на то, что у многих россиян есть накопления и возможность освоить новую профессию.





«Рынок кардинально отличается от кризисного и корректируется новыми возможностями, развитием ИИ и скорее готовится к рывку, нежели к стагнации и падению. Нас ждут перемены, и на этот раз действительно изменения, а не слом», — пояснила Хачатрян в разговоре с RuNews24.ru.