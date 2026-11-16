Достижения.рф

Названы отрасли с зарплатой более 500 тыс. рублей

РИА Новости: работники экономических отраслей зарабатывают более 500 тыс. рублей
Фото: iStock/Natalia Rusanova

В России в период с января по август в восьми отраслях экономики среднемесячная зарплата превысила 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.



Лидером по уровню доходов стала сфера морского пастбищного рыбоводства — в ней средняя зарплата составила 1,35 миллиона рублей в месяц. Речь идёт о вылове рыбы, которую выращивают в морских водоёмах из мальков, разведённых в искусственных условиях.

Остальные отрасли с высоким заработком относятся к финансовому сектору. Так, средняя зарплата управляющих пенсионными резервами НПФ достигла 721 тысячи рублей, а управляющих ценными бумагами — 645 тысяч рублей.

Ранее финансист Эльман Мехтиев объяснил механизм изменения в системе оценки кредитных рисков. Подробнее об этом в материале «Радио 1».

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0