Названы отрасли с зарплатой более 500 тыс. рублей
В России в период с января по август в восьми отраслях экономики среднемесячная зарплата превысила 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.
Лидером по уровню доходов стала сфера морского пастбищного рыбоводства — в ней средняя зарплата составила 1,35 миллиона рублей в месяц. Речь идёт о вылове рыбы, которую выращивают в морских водоёмах из мальков, разведённых в искусственных условиях.
Остальные отрасли с высоким заработком относятся к финансовому сектору. Так, средняя зарплата управляющих пенсионными резервами НПФ достигла 721 тысячи рублей, а управляющих ценными бумагами — 645 тысяч рублей.
Ранее финансист Эльман Мехтиев объяснил механизм изменения в системе оценки кредитных рисков. Подробнее об этом в материале «Радио 1».
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