Стало известно, почему готовую еду из доставки нельзя хранить долго

20 октября 2026, 19:59

Предприниматель Аушев: еду из доставки нужно употребить в течение двух суток

Фото: iStock/thesomegirl

Готовая еда из доставки не предназначена для длительного хранения. Об этом «Газете.Ru» сообщил владелец сети ресторанов быстрого питания FROM Ибрагим Аушев.