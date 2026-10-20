Стало известно, почему готовую еду из доставки нельзя хранить долго
Готовая еда из доставки не предназначена для длительного хранения. Об этом «Газете.Ru» сообщил владелец сети ресторанов быстрого питания FROM Ибрагим Аушев.
При получении продуктов из сервисов доставки, особенно тех, что упакованы в модифицированной газовой среде, важно учитывать их срок годности и условия хранения. Эти данные обычно указаны на упаковке. Однако ресторанные блюда не предназначены для длительного хранения, даже в холодильнике, подчеркнул специалист.
Аушев отметил, что сервисы доставки часто используют термосумки для транспортировки, но не могут гарантировать поддержание идеальной температуры. В жаркую погоду срок годности еды способен существенно сократиться, если она долго находилась у курьера. Предприниматель рекомендует сразу после получения убирать в холодильник те блюда, которые не планируется съесть сразу же.
Кроме того, Аушев предупредил, что внешний вид еды, которая провела сутки в холодильнике, может быть обманчивым. Чтобы избежать риска для здоровья, блюда без упаковки и маркировки лучше употреблять в день доставки.
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