В химкинском питомнике рассказали, когда покупать и как ухаживать за ёлкой

10 декабря 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Приобретать живую ёлку следует не ранее чем за пять шесть дней до Нового года, сообщили специалисты химкинского питомника растений «Вашутино». Они поделились советами, как выбрать к Новому году идеальную ель и продлить ей жизнь, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Перед тем, как занести дерево в дом, нужно дать ему «привыкнуть» и подержать один – два дня на балконе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Ёлку следует устанавливать подальше от отопительных приборов, так как горячий воздух быстро высушивает хвою. Дереву необходимо обеспечить постоянный доступ к воде. Лучше всего добавить в подставку специальное средство для хвойных растений.

«Выбор ёлки – это возможность создать атмосферу праздника и уюта в каждом доме. Советы наших специалистов помогут каждому выбрать зелёную красавицу по душе, чтобы атмосфера волшебства и чуда задержалась с нами подольше», – сказал директор питомника Глеб Демченко.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки