Главную новогоднюю ёлку страны торжественно проводили из Подмосковья в Кремль

10 декабря 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Из подмосковного леса в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку России. Столетнее дерево, которое украсит Соборную площадь, в этом году спилили в Рузском муниципальном округе. В Москву ель везёт автопоезд, управляет которым Дед Мороз.





Чтобы доставить символ Нового года к месту назначения в целости, поезд следует со скоростью не больше 50 км/ч, не нарушая правил дорожного движения.

«Всё упаковали, проверили. Она очень красивая. Конечно, это большая ответственность, немного волнуюсь – всё-таки везу главную ёлку страны на радость взрослым и детишкам. Когда люди видят нас на дороге, всегда машут, снимают. Видно, что ждут праздника», – сказал Дед Мороз.

«Мы пришли на отправку ёлочки с пятилетней дочкой Иоанной. Настроение по-настоящему новогоднее, сказочное, прямо в детство возвращаешься. Мы побывали на мастер-классе по созданию деревянных фигур. Очень понравилось, всегда мечтала попробовать», – сказала местная жительница Евгения Килюшик.

