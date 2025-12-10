Главную новогоднюю ёлку страны торжественно проводили из Подмосковья в Кремль
Из подмосковного леса в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку России. Столетнее дерево, которое украсит Соборную площадь, в этом году спилили в Рузском муниципальном округе. В Москву ель везёт автопоезд, управляет которым Дед Мороз.
Чтобы доставить символ Нового года к месту назначения в целости, поезд следует со скоростью не больше 50 км/ч, не нарушая правил дорожного движения.
«Всё упаковали, проверили. Она очень красивая. Конечно, это большая ответственность, немного волнуюсь – всё-таки везу главную ёлку страны на радость взрослым и детишкам. Когда люди видят нас на дороге, всегда машут, снимают. Видно, что ждут праздника», – сказал Дед Мороз.
В торжественных проводах участвовали местные танцевальные и вокальные коллективы. Гостей ждали театрализованные постановки, мастер-классы по игре на ложках, изготовлению ёлочных игрушек. Со сцены звучали русские народные и новогодние песни. Детей развлекали ростовые куклы.
«Мы пришли на отправку ёлочки с пятилетней дочкой Иоанной. Настроение по-настоящему новогоднее, сказочное, прямо в детство возвращаешься. Мы побывали на мастер-классе по созданию деревянных фигур. Очень понравилось, всегда мечтала попробовать», – сказала местная жительница Евгения Килюшик.
С 2007 года главную новогоднюю ёлку в Кремль доставляют только из Подмосковья. Рузский муниципальный округ уже во второй раз становится её родиной. В этом году специальная комиссия выбрала зелёную красавицу из 24 подходящих.
В ночь на четверг ёлку провезут через Спасские ворота Кремля, установят на Соборной площади и украсят. Там она простоит до Крещения. Когда закончатся новогодние праздники, дерево получит вторую жизнь. Семена из его шишек посеют по всей стране, из ствола и ветвей изготовят сувениры. А ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.