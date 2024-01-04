Врач Вялов раскрыл секрет правильного питания в праздники

Похмелье – это реакция организма на больше количества токсинов. Оно часто сопровождается больной головой, тошнотой и обезвоживанием. Психиатр-нарколог, эксперт по работе с зависимостями Кирилл Мамашов рассказал «Радио 1», говорит ли похмелье об алкоголизме, и как избавиться от последствий застолья.