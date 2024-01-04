Врач Вялов раскрыл секрет правильного питания в праздники

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Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал о том, как придерживаться правильного питания в новогодние праздники.
По его словам, главный секретом здорового питания в новогодние праздники является умеренность. Не обязательно есть все блюда, выставленные на праздничный стол, в больших количествах. Можно выбрать любимые и насладиться ими в меру.
Также собеседник NEWS.ru предложил заменить привычные тяжёлые салаты на блюда, изготовленные из полезных продуктов. Например, салаты можно заправить не майонезом, а оливковым маслом. Также на стол стоит поставить как можно больше свежих фруктов, что позволит удовлетворить потребность организма в необходимом количестве витаминов.
Кроме того, стоит уделить внимание напитках. В холодное время года организм нуждается в дополнительной жидкости, а для восполнения этой потребности лучше всего подойдёт вода. Также можно потреблять нежирные йогурты и соки без добавления сахара.
Вялов подчеркнул, что при планировании застолья следует внимательно отнестись к просчитыванию баланса белков, жиров и углеводов. Жирной и жареной пищей стоит пренебречь, а предпочтение надо отдавать тушёным, варёным, запечённым и приготовленным на пару блюдам.
Но в завершение беседы врач призвал насладиться праздничными днями, расслабиться и насладиться любимыми блюдами.
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Также собеседник NEWS.ru предложил заменить привычные тяжёлые салаты на блюда, изготовленные из полезных продуктов. Например, салаты можно заправить не майонезом, а оливковым маслом. Также на стол стоит поставить как можно больше свежих фруктов, что позволит удовлетворить потребность организма в необходимом количестве витаминов.
Вялов подчеркнул, что при планировании застолья следует внимательно отнестись к просчитыванию баланса белков, жиров и углеводов. Жирной и жареной пищей стоит пренебречь, а предпочтение надо отдавать тушёным, варёным, запечённым и приготовленным на пару блюдам.
Но в завершение беседы врач призвал насладиться праздничными днями, расслабиться и насладиться любимыми блюдами.
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Анастасия Чинкова