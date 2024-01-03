Россиянам рассказали, как правильно подобрать коньки

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Правильный подбор коньков крайне важен для комфортного катания детей и взрослых. Специалист Яна Матлаш рассказала RT, что нужно учитывать при выборе коньков.
По её словам, важно правильно определиться с размером, поскольку он может отличаться от размера обычной обуви. Для этого необходимо примерить несколько пар на тёплые носки, а затем определить, в какой ноги чувствуют себя комфортнее.
При замере необходимо сдвинуть ногу назад, плотно прижав её к заднику. Пальцы должны слегка касаться ботинка, но не упираться в него. Если же они упираются, следует взять на размер больше.
Также эксперт RT посоветовала обращать внимание на жёсткость. Так, слишком жёсткие коньки позволяют стабильно стоять на льду, но и требуют большей силы и навыков для контроля. Мягкие, в свою очередь, удобнее, но на высоких скоростях становятся менее управляемыми.
Следует внимательно отнестись и к лезвиям. Они должны быть острыми и хорошо закреплёнными. А сталь, из которой они изготовлены, должна быть высокого качества, поскольку это напрямую влияет на срок службы и производительность коньков.
Матлаш призвала отдавать предпочтение конькам из натуральной кожи и высококачественных синтетических материалов, поскольку это обеспечит хорошую вентиляцию и отвод влаги, предотвращая перегрев и потливость стопы.
По завершении катания коньки необходимо протереть и высушить. Хранить их важно в сухом и хорошо вентилируемом месте. Периодически необходимо обрабатывать ботинки специальной водоотталкивающей пропиткой и затачивать лезвия.
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При замере необходимо сдвинуть ногу назад, плотно прижав её к заднику. Пальцы должны слегка касаться ботинка, но не упираться в него. Если же они упираются, следует взять на размер больше.
Следует внимательно отнестись и к лезвиям. Они должны быть острыми и хорошо закреплёнными. А сталь, из которой они изготовлены, должна быть высокого качества, поскольку это напрямую влияет на срок службы и производительность коньков.
Матлаш призвала отдавать предпочтение конькам из натуральной кожи и высококачественных синтетических материалов, поскольку это обеспечит хорошую вентиляцию и отвод влаги, предотвращая перегрев и потливость стопы.
По завершении катания коньки необходимо протереть и высушить. Хранить их важно в сухом и хорошо вентилируемом месте. Периодически необходимо обрабатывать ботинки специальной водоотталкивающей пропиткой и затачивать лезвия.
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Анастасия Чинкова