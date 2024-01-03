Психолог Дугенцова рассказала, как провести каникулы с пользой для ребёнка

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Новогодние праздники – отличная возможность провести время с ребёнком. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru поделилась с родителями советами о том, как сделать каникулы полезными для детей.
По её словам, стоит отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Это позволит весело провести время, укрепит иммунитет и наладить отношения между родителями и детьми.
Вместе с тем, важно, чтобы программа досуга была максимально насыщенной, поэтому, помимо прогулки, можно отправиться в кино или покататься на коньках.
Также собеседница NEWS.ru призвала родителей контролировать режим дня детей, чтобы потом у них не возникло проблем с тем, чтобы вовремя проснуться в школу или детский сад.
Дугенцова подчеркнула, что стоит уделить внимание нахождению ребёнка у компьютера. Не стоит позволять пользоваться гаджетами более двух часов в день.
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Вместе с тем, важно, чтобы программа досуга была максимально насыщенной, поэтому, помимо прогулки, можно отправиться в кино или покататься на коньках.
Дугенцова подчеркнула, что стоит уделить внимание нахождению ребёнка у компьютера. Не стоит позволять пользоваться гаджетами более двух часов в день.
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Анастасия Чинкова