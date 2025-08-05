Маркетплейс Wildberries запустил кешбэк за покупки
Маркетплейс Wildberries объявил о запуске кешбэка за приобретение товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Теперь пользователи могут возвращать до 99% стоимости заказа в виде бонусных баллов, которые в компании называют «ягодками». При этом кешбэк суммируется с другими скидками и акциями, что позволяет покупателям экономить ещё больше.
В пресс-службе Wildberries отметили, что по мере развития проекта ассортимент товаров с кешбэком будет расширяться. В будущем «ягодки» можно будет получать не только за покупки, но и за активность на платформе Wibes и другие действия пользователей.
Запуск кешбэк-программы — часть стратегии компании по повышению лояльности клиентов и увеличению активности на маркетплейсе.
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