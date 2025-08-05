Менеджер Wildberries украл 795 тыс. рублей у клиентов в Карпинске
Менеджер пункта выдачи Wildberries в Карпинске Арсений Васильев похитил 795 тыс. рублей, обманывая клиентов под предлогом сбоев системы и перенаправляя платежи на личные счета. Карпинский горсуд назначил ему 3 года условно.
С июня по ноябрь 2022 года подсудимый убеждал покупателей, что программа для оплаты заказов не функционирует. Он предлагал перевести деньги на свои банковские реквизиты или внести наличные. При отказе клиентов от товара Васильев присваивал его себе. Жертвами схемы стали свыше 110 человек.
На суде мужчина частично признал вину, но оспаривал сумму ущерба. В приговоре отмечено, что все похищенные средства потрачены на личные нужды. Судья назначил 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Приговор пока не вступил в силу — стороны могут обжаловать его в течение 10 дней. Пресс-служба судов Свердловской области подчеркнула, что Wildberries полностью компенсировал ущерб потерпевшим.
Читайте также: