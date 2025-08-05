Менеджер Wildberries украл 795 тыс. рублей у клиентов в Карпинске

05 августа 2025, 04:44

Фото: iStock/JuYochi

Менеджер пункта выдачи Wildberries в Карпинске Арсений Васильев похитил 795 тыс. рублей, обманывая клиентов под предлогом сбоев системы и перенаправляя платежи на личные счета. Карпинский горсуд назначил ему 3 года условно.