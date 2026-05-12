Маркетплейсы оказались дороже вредных привычек: россияне назвали сумму спонтанных трат
Россияне чаще всего относят к вредным привычкам импульсивные покупки на маркетплейсах. Так ответили 34% участников опроса, а средний ежемесячный чек достиг 11,2 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Исследование сервиса «Выберу.ру» показало, что сильнее всего такой модели расходов подвержена молодежь до 25 лет. В этой группе доля спонтанных заказов достигла 46%. Среди людей от 26 до 34 лет показатель составил 38%. У респондентов от 35 до 44 лет он приблизился к трети. После 45 лет уровень снизился до 19%.
Медианная сумма таких трат составила 8,5 тысячи рублей в месяц. Более половины участников понимают, что расходуют лишнее, и время от времени пытаются себя ограничить. При этом свыше четверти признались в чувстве вины после заказов, но привычки не меняют. Часть россиян уже ищет способ взять траты под контроль. Треть использует финансовый план и жесткие лимиты. Еще больше четверти устраивают паузу в покупках. Около 19% удаляют приложения маркетплейсов. Еще 17% выбирают более дешевые варианты потребления.
Авторы опроса поставили цель выяснить, какие необязательные расходы чаще всего ведут к зависимости. Исследование охватило 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
