«Вайлдберриз» запускает собственные банковские карты
«Вайлдберриз» анонсировал выпуск банковских карт для покупателей
Крупнейшая онлайн-площадка России «Вайлдберриз» анонсировал запуск собственных банковских карт. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким на Петербургском международном экономическом форуме.
Татьяна отметила, что новые карты будут удобны для оплаты как на платформе маркетплейса, так и в офлайн-магазинах. Она подчеркнула, что сейчас данные карты доступны только для сотрудников организации, но в ближайшее время их смогут оформить и покупатели.
«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты», — сообщила Ким.Глава компании указала, что выпуском занимается «Вайлдберриз Банк» и пластиковые карты будут фиолетового цвета. Их владельцы смогут участвовать в программе лояльности, получая повышенные скидки при оплате на онлайн-площадке и другие привилегии.