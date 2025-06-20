«Вайлдберриз» запускает собственные банковские карты

20 июня 2025, 22:03

«Вайлдберриз» анонсировал выпуск банковских карт для покупателей

Татьяна Ким (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Крупнейшая онлайн-площадка России «Вайлдберриз» анонсировал запуск собственных банковских карт. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким на Петербургском международном экономическом форуме.





Татьяна отметила, что новые карты будут удобны для оплаты как на платформе маркетплейса, так и в офлайн-магазинах. Она подчеркнула, что сейчас данные карты доступны только для сотрудников организации, но в ближайшее время их смогут оформить и покупатели.

«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты», — сообщила Ким.