На Wildberries можно будет купить квартиру
Маркетплейс Wildberries запустит продажи квартир
Маркетплейс Wildberries в скором времени начнёт продавать недвижимость. Компания в настоящий момент ведёт переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. Об этом сообщила глава объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.
Татьяна в преддверии Петербургского международного экономического форума поделилась о скорой возможности приобрести квартиру, дом и прочую недвижимость на онлайн-платформе Wildberries.
«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сообщила Ким.Как будет работать нововведение по продаже недвижимости в онлайне пока неизвестно, но глава компании указала, что маркетплейс регулярно преумножает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки.