На Wildberries можно будет купить квартиру

16 июня 2025, 19:57

Маркетплейс Wildberries запустит продажи квартир

Фото: РИА Новости/Пресс-служба администрации Волгоградской области

Маркетплейс Wildberries в скором времени начнёт продавать недвижимость. Компания в настоящий момент ведёт переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. Об этом сообщила глава объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.





Татьяна в преддверии Петербургского международного экономического форума поделилась о скорой возможности приобрести квартиру, дом и прочую недвижимость на онлайн-платформе Wildberries.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сообщила Ким.