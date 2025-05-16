Жителей Подмосковья предупредили о двухэтапной схеме мошенничества с ПВЗ

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Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан, она ориентирована на пользователей маркетплейсов и реализуется в два этапа, сообщает пресс-служба министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сначала человеку звонят якобы из пункта выдачи заказов с маркетплейса и предлагают оформить бесплатную доставку товара прямо домой, а для этого назвать код из СМС либо СНИЛС и ИНН. Далее начинается второй этап обмана: жертве звонят «представители правоохранительных органов» и говорят, что злоумышленники взломали аккаунт на «Госуслугах» и могут получить доступ к счетам, поэтому теперь жертве необходимо срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт» или отдать «инкассатору», — говорится в сообщении.Эксперты объясняют, что ИНН и СНИЛС не дают мошенникам доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», а СМС генерируется автоматически с поддельного номера телефона. А главное, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не требуют переводить куда-то сбережения «для спасения денег от мошенников».
Жителей Подмосковья призывают быть бдительными, не передавать посторонним личные данные и коды из СМС-сообщений, а при столкновении с мошенниками сообщать о них полиции.
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