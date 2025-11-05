Маркетплейсы Ozon и Wildberries соблюдают рекомендации ФАС для торговцев
Маркетплейсы внесли изменения в правила для продавцов, введённые в августе-сентябре 2025 года, после жалоб малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила ФАС России 5 ноября.
Так, с 1 ноября Wildberries отменил систему «индекса остатка», из‑за которой продавцы с низким показателем сталкивались с повышенными тарифами за хранение, попадали в акции со скидками без согласия или лишались товаров на складе.
Компания также пересмотрела порядок работы «Конструктора тарифов», который ранее обязывал оплачивать выбранные услуги до установленного срока, даже если продавец от них отказался.
Ozon скорректировал правила обработки возвратов по модели FBS. Теперь отменённая или возвращённая без претензий к качеству продукция не отправляется автоматически на склады для повторной реализации, что давало продавцам больше контроля над товаром.
Кроме того, площадка исключила возможность блокировки личных кабинетов без объяснения причин.
ФАС отметила, что выполнение рекомендаций Экспертного совета по развитию конкуренции в IT поможет маркетплейсам учитывать ценовую политику МСП и снизит риски нарушений антимонопольного законодательства.
Читайте также: