Маркетплейсы Ozon и Wildberries соблюдают рекомендации ФАС для торговцев

05 ноября 2025, 15:27

Фото: istockphoto/nantonov

Маркетплейсы внесли изменения в правила для продавцов, введённые в августе-сентябре 2025 года, после жалоб малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила ФАС России 5 ноября.