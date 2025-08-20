В Ozon отреагировали после сообщений о задержках по доставке
Короткие задержки с доставкой наблюдаются только на пяти складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе маркетплейса NEWS.ru.
В компании уточнили, что из примерно 200 объектов логистики сбои затронули лишь эти пять площадок; при этом в двух столицах вовремя доставляют семь из десяти заказов, а роста числа отмен не фиксируется.
Ozon сообщил, что уже принимает меры: привлёк дополнительный персонал, часть товаров перебрасывает на другие склады. Продавцам предложили выбирать свободные слоты на соседних объектах или сдавать товары в пункты выдачи, чтобы не стоять в очереди. В пресс-службе пообещали, что ситуация вскоре стабилизируется.
Ранее сообщалось, что кипрские регуляторы одобрили редомициляцию Ozon в Россию; внеочередное собрание акционеров для утверждения изменений назначено на 1 сентября. Комментируя идею Совфеда запретить открытие ПВЗ в жилых домах, в OZON напомнили, что пункты выдачи — важная часть городской инфраструктуры, которой пользуются миллионы, и что по исследованию каждый пятый россиянин хотел бы иметь больше таких точек в своём районе.
Читайте также: