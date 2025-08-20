В Ozon отреагировали после сообщений о задержках по доставке

20 августа 2025, 12:37

NEWS.ru: проблемы с доставкой в Ozon были только на пяти складах

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

Короткие задержки с доставкой наблюдаются только на пяти складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе маркетплейса NEWS.ru.