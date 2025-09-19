Wildberries запустила новую функцию
Объединенная компания Wildberries и Russ запустила новую функцию поиска товаров по рисунку или артикулу в своем мобильном приложении. Об этом пишет ТАСС.
Теперь алгоритмы способны распознавать не только фотографии, но и рисунки. Пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или изменить цвет. Система предложит аналогичные товары на маркетплейсе. Для улучшения поиска можно указать категорию товара, цвет и срок доставки.
Также нововведение позволяет автоматически распознавать артикулы с изображений. Пользователи смогут быстро находить карточки товаров по скриншотам без необходимости ручного ввода информации. Этот уникальный сервис делает поиск товаров более удобным и эффективным.
