Wildberries запустила новую функцию

19 сентября 2025, 09:05

Wildberries запустила функцию поиска товаров по рисункам

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила новую функцию поиска товаров по рисунку или артикулу в своем мобильном приложении. Об этом пишет ТАСС.