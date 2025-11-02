Россиян предупредили о новом способе мошенничества на маркетплейсах
В МВД предупредили о мошеннических схемах подработки на маркетплейсах
Мошенники крадут деньги, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. О новом способе обмана предупредили в МВД, пишет ТАСС.
Злоумышленники распространяют в мессенджерах объявления о легком заработке. В этих сообщениях предлагается выполнять простые задания, такие как добавление товаров в избранное, оставление лайков и комментариев.
После формирования доверительных отношений, мошенники, под различными предлогами, такими как «выкуп товара», «повышение рейтинга» или «активация задания», убеждают жертв перевести деньги. После этого связь с аферистами прекращается, добавили в ведомстве.
