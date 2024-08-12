Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Атака ВСУ на Курскую область продолжается уже седьмой день. Обстановка в области продолжает оставаться напряженной, но контролируемой. Ранним утром ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, тем временем российские бойцы зашли в Торецк и выбивают ВСУ из Нью-Йорка.
Уроженец Курска, советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог Владимир Винокур в беседе с «Радио 1» сообщил, что искренне желает, чтобы ситуация в Курске поскорее закончилась.
Он добавил, что поддерживает связь с родными из Курска, например, с женой покойного брата, которой 87 лет.
Владимир Винокур выразил уверенность в скорейшей победе и дополнил свое высказывание цитатой прошлого поколения.
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«Мои пожелания: закончить это все, чтобы не страдали люди, чтобы было меньше жертв. Я могу повторить, что Курская земля — символ победы еще издревле и во время Великой Отечественной войны с курской битвы начался марш победы Хотелось бы, чтобы вспомнили это и те, кто затеял этот бандитский фарс», — поделился юморист.
Он добавил, что поддерживает связь с родными из Курска, например, с женой покойного брата, которой 87 лет.
Владимир Винокур выразил уверенность в скорейшей победе и дополнил свое высказывание цитатой прошлого поколения.
«Я думаю, что, как говорили наши отцы и деды, наше дело правое: мы победим. Куряне — славные войны, это было сказано еще в «Слове о полку Игореве». Это мужественная диаспора. Мы победим, надо быть уверенным», — заявил артист.
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Анастасия Бондарева