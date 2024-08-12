Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

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Украинским войскам, активизировавшимся на границе Белгородской области, не удалось проникнуть вглубь территории России, однако они предпринимают попытки атаки погранперехода «Колотиловка». Об этом написал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
На данным момент Минобороны России не давало официальных комментариев по этому поводу.
По словам военкора, в настоящее время украинские военные атакуют погранпереход «Колотиловка» в Краснояружском районе области. Местные власти уже объявили эвакуацию мирного населения.
Коц уточнил, что ВСУ используют танки и бронемашины, также на границе сосредоточена пехота. Бойцы ВС РФ приняли бой и успешно защищают границу, не пропуская украинские войска на российскую территорию.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на границе Краснояружского района фиксируется активность ВСУ. В связи с растущей угрозой было принято решение переместить местных жителей в более безопасные районы области.
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По словам военкора, в настоящее время украинские военные атакуют погранпереход «Колотиловка» в Краснояружском районе области. Местные власти уже объявили эвакуацию мирного населения.
Коц уточнил, что ВСУ используют танки и бронемашины, также на границе сосредоточена пехота. Бойцы ВС РФ приняли бой и успешно защищают границу, не пропуская украинские войска на российскую территорию.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на границе Краснояружского района фиксируется активность ВСУ. В связи с растущей угрозой было принято решение переместить местных жителей в более безопасные районы области.
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Анастасия Чинкова