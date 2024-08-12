На Украине раскрыли, что ждет ВСУ в Курской области

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Атака ВСУ в Курской области обернется провалом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Военные ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты боевиков, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — написал Азаров в своем Telegram-канале.
Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова