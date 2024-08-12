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Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область

Военный эксперт Иванников объяснил, почему ВСУ атаковали именно Курскую область
12 августа 2024, 10:43
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свои атаки на регион киевское командование решило провести с территории Сум. Об этом информирует «‎Аргументы и Факты».
Если Россия после этого создаст там буферную зону безопасности, Сумы будет не жалко, пояснил он. По его словам, Киев совершает очередное преступление против своего народа. Боевики размещают в Сумской области военную технику, личный состав, ремонтные базы, подвергая местных серьезной опасности и вынуждают их покидать свое единственное жилье.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.



Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат.

В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ
Яшина: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ находится в норме
12 августа 2024, 10:58

Фото: iStock/Wlad74

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «‎Россия 24» заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки Вооруженных сил Украины находится в норме.
По ее словам, сейчас оснований для волнения населения нет. Однако она подчеркнула, что гарантией безопасности станции является прекращение военных действий в зоне её расположения.

«Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», — пояснила Яшина.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку на стацию поддерживают правительства США, ЕС и НАТО.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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В Британии рассказали о решающей роли Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область
Sunday Times: Зеленский оказывал давление на генералов ради наступления на Курск
12 августа 2024, 10:31

Роль украинского лидера Владимира Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область была решающей, так как он оказывал постоянное давление на генералов. Об этом в статье для Sunday Times написал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.
По словам Кларка, ключевое участие Зеленского в летнем контрнаступлении далеко не секрет на Украине. Уточняется, что командующие ВСУ колебались из-за проблем с военными и ресурсами.

Эксперт добавил, что решение о наступлении на Курскую область стало самым рискованным для Зеленского за все время противостояния. Эта атака не переломит ход конфликта и является нерациональным способом использования военных ресурсов, заключил Кларк.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#атака
#вс рф
#курская область
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Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
Военкор Коц сообщил о попытке ВСУ атаковать погранпереход «Колотиловка»
12 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинским войскам, активизировавшимся на границе Белгородской области, не удалось проникнуть вглубь территории России, однако они предпринимают попытки атаки погранперехода «Колотиловка». Об этом написал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
На данным момент Минобороны России не давало официальных комментариев по этому поводу.

По словам военкора, в настоящее время украинские военные атакуют погранпереход «Колотиловка» в Краснояружском районе области. Местные власти уже объявили эвакуацию мирного населения.

Коц уточнил, что ВСУ используют танки и бронемашины, также на границе сосредоточена пехота. Бойцы ВС РФ приняли бой и успешно защищают границу, не пропуская украинские войска на российскую территорию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на границе Краснояружского района фиксируется активность ВСУ. В связи с растущей угрозой было принято решение переместить местных жителей в более безопасные районы области.

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#белгородская область
#граница
#сво
#атака
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«Не дают эффекта»: генерал Гурулёв раскритиковал линию обороны в Курской области
Депутат ГД Гурулёв раскритиковал линию обороны после посещения Курской области
12 августа 2024, 10:17

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв после посещения Курской области раскритиковал возведённую там линию обороны. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой депутат опубликовал в своём Telegram-канале.
Гурулёв подчеркнул, что посетил российский регион в среду, 7 августа, – на следующий день после захода туда бойцов ВСУ. Целью поездки, по его словам, было «забрать оттуда стариков».

Генерал-лейтенант заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.

Также он добавил, что в Курской области не могли не знать о скоплении украинских военных в приграничной зоне. В связи с этим он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия границы всем необходимым.

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#курская область
#сво
#вс рф
#военные
#граница
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Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
12 августа 2024, 10:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Торецком (Дзержинском) и поселком Нью-Йорк (Новгородское). Об этом сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский отметил, что вражеская группировка находится под постоянным огневым контролем на данном участке. По его словам, по всей линии фронта в ДНР у ВС России есть существенные успехи.

Кимаковский выделил покровское направление, в особенности районы поселка Гродовка и города Новогродовка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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На Украине раскрыли, что ждет ВСУ в Курской области
Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ в Курской области обернется провалом
12 августа 2024, 10:04

Фото: iStock/Zeferli

Атака ВСУ в Курской области обернется провалом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Военные ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты боевиков, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.

«Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#ракеты
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В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата
12 августа 2024, 09:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный ВС РФ на ходу с одного выстрела уничтожил FPV-дрон из автомата. Об этом пишет «‎RT».
На кадрах видно, как солдат, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник, принадлежащий боевикам ВСУ. Где именно сделаны кадры не уточняется.

Ранее Минобороны РФ показало кадры с уничтожением беспилотника «Баба-Яга» боевиков ВСУ под Курском. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обезвредил оператор FPV-дрона. На записи можно увидеть, как дрон РФ обезвреживает беспилотник врага, настигая его сзади.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В Германии рассказали, кто поддерживает атаку ВСУ на ЗАЭС.

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ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы
ТАСС: ВСУ сформировали подразделение для охоты на огнеметные системы ТОС-2
12 августа 2024, 09:39

Фото: iStock/Olena_Z

Командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск «Восток» с позывным Саратов заявил, что ВСУ сформировали подразделение, которое нацелено на охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) «Тосочка». Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что украинские боевики хотят получить огнеметные системы, так как они несут повышенную опасность для личного состава ВСУ на больших расстояниях. По словам военного, данная система выжигает абсолютно все.

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Китай высказался об атаке ВСУ на Курскую область
МИД Китая заявил, что Пекин следит за ситуацией в Курской области
12 августа 2024, 09:19

Фото: iStock/Fotonen

Власти Китая отреагировали на атаку ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление опубликовал МИД КНР.
Согласно информации ведомства, Пекин внимательно следит за развитием ситуации. МИД Китая призвал Россию и Украину соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространение боевых действий вовне, эскалации конфликта и усиления огня.

Уточняется, что КНР продолжит поддерживать международные контакты и играть конструктивную роль в содействии урегулированию конфликта.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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