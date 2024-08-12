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Военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свои атаки на регион киевское командование решило провести с территории Сум. Об этом информирует «Аргументы и Факты».
Если Россия после этого создаст там буферную зону безопасности, Сумы будет не жалко, пояснил он. По его словам, Киев совершает очередное преступление против своего народа. Боевики размещают в Сумской области военную технику, личный состав, ремонтные базы, подвергая местных серьезной опасности и вынуждают их покидать свое единственное жилье.
ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат.
В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат.
В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова