Mash: Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Об этом пишет Mash.
Сообщается, что компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. В Залима выстрелили четыре раза. Его госпитализировали и сделали операцию. Полиция ищет виновных.
Ранее в Турции вора в законе Бончо приговорили к 11 годам лишения свободы. В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.
Читайте также:
Осколок отскочил и пропорол живот ребенку: В Петербурге врачи борются за жизнь школьника
СК РФ возбудил новое уголовное дело против серийного маньяка Вороненко
«Открыли огонь»: На стадионе в Миассе застрелили человека
Дарья Осипова