Осколок отскочил и пропорол живот ребенку: В Петербурге врачи борются за жизнь школьника

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В Санкт-Петербурге врачи клиники Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего пациента с травмой живота. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«С диагнозом «Проникающее колото-резаное ранение брюшной полости» в тяжелом состоянии скорая медицинская помощь доставила ребенка в Педиатрический университет. Минуя приемный покой, пациента госпитализировали в хирургическую реанимацию», — рассказали в больнице.
По словам врачей, мальчик во время игры дома разбил стекло межкомнатной двери. Осколок вонзился ему в тело. Медики, осмотрев ребенка, обнаружили в тонкой кишке перфорацию размером шесть сантиметров. Они ушили ее. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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