СК РФ возбудил новое уголовное дело против петербургского душителя

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении 52-летнего маньяка Дмитро Вороненко, отбывающего пожизненный срок за серию преступлений против женщин. Об этом пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщила в беседе с «Лентой.ру».