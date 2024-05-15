СК РФ возбудил новое уголовное дело против петербургского душителя

Фото: сайт СК РФ
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении 52-летнего маньяка Дмитро Вороненко, отбывающего пожизненный срок за серию преступлений против женщин. Об этом пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в ходе следственных работ по раскрытию его преступлений была установлена причастность Вороненко к убийству жительницы Петербурга в 2005 году.
Версия следствия гласит, что осенью того года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по парку, после чего между ними произошла ссора. В результате Вороненко задушил женщину её же одеждой. Тело он скинут в канаву и скрыл ветками.
В Следственном комитете подчеркнули, что петербургский душитель обвиняется в шести убийствах. Его характерным почерком было то, что для расправы он использовал одежду самих жертв.
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Версия следствия гласит, что осенью того года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по парку, после чего между ними произошла ссора. В результате Вороненко задушил женщину её же одеждой. Тело он скинут в канаву и скрыл ветками.
В Следственном комитете подчеркнули, что петербургский душитель обвиняется в шести убийствах. Его характерным почерком было то, что для расправы он использовал одежду самих жертв.
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Анастасия Чинкова